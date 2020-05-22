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Итоги дня: задержание проректора КФУ, лоббистский успех Минниханова, Сечин останется в «Роснефти» на 5 лет

19:00, 22.05.2020
Итоги дня: задержание проректора КФУ, лоббистский успех Минниханова, Сечин останется в «Роснефти» на 5 лет

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 22 мая.

  • В пятницу стало известно, что правоохранители задержали проректора КФУ по цифровой трансформации и инновационной деятельности Дмитрия Пашина. Следствие считает, что он имел отношение к хищениям ректора КХТИ Сергея Юшко.
  • Правительство РФ согласилось включить СМИ в список пострадавших от пандемии коронавируса отраслей. С таким предложением выступал президент Татарстана Рустам Минниханов. Отмечается, что в последние месяцы все организации отрасли столкнулись с оттоком рекламодателей.
  • В ближайшие 5 лет руководить госкомпанией «Роснефть» продолжит один из самых успешных топ-менеджеров страны — Игорь Сечин. Совет директоров компании утвердил его в этой должности.
  • В Татарстане объяснили, как должны в ближайшее время работать образовательные учреждения. Главными требованиями стали запрет на проведение массовых мероприятий и масочный режим.
  • Санатории Татарстана рассчитывают начать работу с 1 июня. На такую дату ориентируются в Ассоциации санаторно-курортных учреждений республики, поскольку она упоминалась в рекомендациях премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
  • В Татарстане от коронавируса умер десятый пациент. За сутки выявлено 75 новых случаев. Всего в республике зафиксировано 2 621 случай заражения COVID-19.
  • В РТ начали тестировать на коронавирус и животных. Такую услугу запустило ФГБУ «Татарская межрегиональная ветеринарная лаборатория».
  • На карантин могут закрыть казанское СИЗО-1. Пока в изоляторе объявлен санитарный день. Однако, по информации источников, сейчас решается вопрос именно о карантине.
  • Власти Татарстана ожидают двукратного роста тарифов на вывоз мусора за два года. В 2022 году, по прогнозам, они могут достичь 899 рублей.
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