Итоги дня: задержание проректора КФУ, лоббистский успех Минниханова, Сечин останется в «Роснефти» на 5 лет
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 22 мая.
- В пятницу стало известно, что правоохранители задержали проректора КФУ по цифровой трансформации и инновационной деятельности Дмитрия Пашина. Следствие считает, что он имел отношение к хищениям ректора КХТИ Сергея Юшко.
- Правительство РФ согласилось включить СМИ в список пострадавших от пандемии коронавируса отраслей. С таким предложением выступал президент Татарстана Рустам Минниханов. Отмечается, что в последние месяцы все организации отрасли столкнулись с оттоком рекламодателей.
- В ближайшие 5 лет руководить госкомпанией «Роснефть» продолжит один из самых успешных топ-менеджеров страны — Игорь Сечин. Совет директоров компании утвердил его в этой должности.
- В Татарстане объяснили, как должны в ближайшее время работать образовательные учреждения. Главными требованиями стали запрет на проведение массовых мероприятий и масочный режим.
- Санатории Татарстана рассчитывают начать работу с 1 июня. На такую дату ориентируются в Ассоциации санаторно-курортных учреждений республики, поскольку она упоминалась в рекомендациях премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
- В Татарстане от коронавируса умер десятый пациент. За сутки выявлено 75 новых случаев. Всего в республике зафиксировано 2 621 случай заражения COVID-19.
- В РТ начали тестировать на коронавирус и животных. Такую услугу запустило ФГБУ «Татарская межрегиональная ветеринарная лаборатория».
- На карантин могут закрыть казанское СИЗО-1. Пока в изоляторе объявлен санитарный день. Однако, по информации источников, сейчас решается вопрос именно о карантине.
- Власти Татарстана ожидают двукратного роста тарифов на вывоз мусора за два года. В 2022 году, по прогнозам, они могут достичь 899 рублей.
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