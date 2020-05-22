СМИ включат в список пострадавших отраслей от коронавируса — это предлагал Минниханов

Министерство экономического развития России разработало проект постановления Правительства РФ о включении СМИ в список пострадавших отраслей от коронавируса. Такое предложение высказывал президент Татарстана Рустам Минниханов.

В пояснительной записке к документу (есть в распоряжении «Татар-информ») говорится, что из-за коронавируса все без исключения СМИ столкнулись хоть и с масштабным ростом аудитории, но не менее масштабным оттоком рекламодателей.

Минниханов попросил включить средства массовой информации в число отраслей экономики, наиболее пострадавших от COVID-19. Он сообщил, что у региональных СМИ резко снизились объемы рекламного рынка и продажи печатных изданий, из-за чего они могут приостановить или прекратить деятельность. Раньше главы РТ с подобной инициативой уже выступали татарстанские медиа.