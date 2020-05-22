Власти Татарстана ожидают двукратного роста тарифов на вывоз мусора за два года

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Кабмин Татарстана внес поправки в постановление «Об утверждении территориальной схемы в области обращения с отходами». Документ содержит прогнозы на тарифы регоператоров, согласно которым в 2022 году плата за вывоз мусора может вырасти в два раза.

Исходя из прогнозов республиканского правительства, в 2020 году тариф на вывоз 1 кубометра мусора составит 416 рублей для западной зоны и 391 рубль для восточной.

Уже в 2021 году показатель вырастет до 461 и 472 рублей соответственно. А в 2022-м достигнет 831 рубля для западной и 899 рублей за 1 куб. м для восточной.

Отмечается, что расчеты произведены без учета НДС.

Напомним, регоператором западной зоны Татарстана является УК «ПЖКХ», входящая в структуру «РТ-Инвест». В восточной зоне республики за вывоз мусора отвечает ООО «Гринта».

В конце 2019 года регоператоры жаловались на низкие тарифы и убыточность бизнеса по вывозу отходов.