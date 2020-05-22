Сечин останется главой «Роснефти» еще на пять лет

Совет директоров «Роснефти» утвердил Игоря Сечина на должность главного исполнительного директора еще на 5 лет.

Сечин владеет 0,1273% акций «Роснефти», говорится в сообщении на сайте Центра раскрытия корпоративной информации. Он является главным исполнительным директором компании с мая 2012 года.

Накануне стало известно, что «Роснефть» потребовала взыскать с РБК рекордные для медиаотрасли 43 млрд рублей. Компания посчитала, что именно в такую сумму оценивается репутационный ущерб, который нанесла ей статья издания о переходе венесуэльских активов «Роснефти» к новой госструктуре — «Росзарубежнефти».