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Сечин останется главой «Роснефти» еще на пять лет

09:58, 22.05.2020
Сечин останется главой «Роснефти» еще на пять лет
Фото: kremlin.ru

Совет директоров «Роснефти» утвердил Игоря Сечина на должность главного исполнительного директора еще на 5 лет.

Сечин владеет 0,1273% акций «Роснефти», говорится в сообщении на сайте Центра раскрытия корпоративной информации. Он является главным исполнительным директором компании с мая 2012 года.

Накануне стало известно, что «Роснефть» потребовала взыскать с РБК рекордные для медиаотрасли 43 млрд рублей. Компания посчитала, что именно в такую сумму оценивается репутационный ущерб, который нанесла ей статья издания о переходе венесуэльских активов «Роснефти» к новой госструктуре — «Росзарубежнефти».

ПромышленностьНефть Татарстан
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