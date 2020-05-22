В РТ утвердили правила работы образовательных учреждений: масочный режим и запрет массовых мероприятий
Пресс-служба бизнес-омбудсмена Татарстана разъяснила правила работы образовательных учреждений. Все, кто их посещает, должны быть в масках.
Нельзя допускать обучающихся и сотрудников к обучению и работе, если у них повышенная температура или есть признаки ОРВИ. Ограниченное количество обучающихся должны строго пребывать в одном классе, и нельзя, чтобы дети из разных кабинетов общались между собой по время перемен или оставались вместе в одной группе продленного дня.
Занятия физкультурой должны проводиться на улице, а расписание составлено таким образом, чтобы у классов были разные перемены и время начала уроков. Также нельзя проводить массовые мероприятия.
Напомним, что с 19 мая в Татарстане в очном режиме заработали колледжи.ОбществоОбразование Татарстан
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