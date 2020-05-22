Санатории Татарстана хотят возобновить работу с 1 июня

Президент Ассоциации санаторно-курортных учреждений республики Евгений Терентьев заявил, что санатории ждут возобновления работы с 1 июня. Об восстановлении деятельности с первого летнего месяца говорилось в тексте апрельских рекомендаций премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Как пишет РБК, Терентьев не исключил повышения цен на путевки из-за новых требований Роспотребнадзора. Однако о конкретных показателях, по его словам, пока говорить рано.

Ранее в Роспотребнадзоре разработали рекомендации для санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Так, заселять граждан в санатории можно только при наличии у них отрицательных результатов теста на наличие COVID-19, а также отсутствия возможных контактов с заразившимися в течение двух недель до даты отъезда.

