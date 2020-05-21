В Казани открывается центр защиты женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию

Фото: Ильи Репина

В Казани планируется открытие очередного приюта для матерей, настоящих и будущих, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Открытие нового приюта Центра намечено на июль — август.

По словам президента АНО «Центр защиты семьи, материнства и детства «Умиление» Элины Галиуллиной, дом-пристанище для женщин с детьми и беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, удалось арендовать на средства благотворителей, которые не только финансово помогли на первом этапе, но и сами подыскали подходящий дом.

Уже сегодня здесь проживают четыре мамы с малолетними детьми. Всего в Казани приют может приютить 15 семей. Также работают филиалы в Болгаре, Альметьевске и Нижнекамске, там трудятся волонтеры.

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