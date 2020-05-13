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Главное к утру: выездное тестирование на COVID-19, требование Песошина и курьер-каскадер

07:00, 13.05.2020
Главное к утру: выездное тестирование на COVID-19, требование Песошина и курьер-каскадер
Фото: Реальное время

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 13 мая.

  • Глава правительства Татарстана Алексей Песошин рассказал об изменениях, касающихся отмены обязательной самоизоляции. В республике отменяются СМС-пропуска, режим самоизоляции для граждан теперь носит рекомендательный характер. Но все санитарные требования остаются обязательными. Особенно ношение масок и перчаток в общественных местах.
  • В Татарстане руководство Республиканской клинической больницы запустило внебюджетную услугу. Теперь врачи РКБ на платной основе могут провести тестирование с выездом на предприятие.
  • В Казани сняли короткий ролик о том, как курьер-каскадер «Яндекс.Еды» доставляет заказы, катаясь по городу. По пути любитель трюков на BMX выполняет различные кульбиты, заезжая на стены домов или перепрыгивая через ограждения.
  • Правительство вносит в Госдуму законопроект, позволяющий полицейским вскрывать машины в случае угрозы жизни людей.
  • 12 мая скончался доцент кафедры факультетской педиатрии КГМУ, кандидат медицинских наук, заслуженный врач РТ Ильгизар Зиатдинов. Он ушел из жизни в возрасте 78 лет.
  • На горячую линию бизнес-омбудсмена РТ поступают обращения от предпринимателей из других регионов. Получить консультации или разъяснения специалистов команды уполномоченного хотят бизнесмены Башкирии, Самарской, Ульяновской и Нижегородской областей.
Общество Татарстан
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