Главное к утру: выездное тестирование на COVID-19, требование Песошина и курьер-каскадер
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 13 мая.
- Глава правительства Татарстана Алексей Песошин рассказал об изменениях, касающихся отмены обязательной самоизоляции. В республике отменяются СМС-пропуска, режим самоизоляции для граждан теперь носит рекомендательный характер. Но все санитарные требования остаются обязательными. Особенно ношение масок и перчаток в общественных местах.
- В Татарстане руководство Республиканской клинической больницы запустило внебюджетную услугу. Теперь врачи РКБ на платной основе могут провести тестирование с выездом на предприятие.
- В Казани сняли короткий ролик о том, как курьер-каскадер «Яндекс.Еды» доставляет заказы, катаясь по городу. По пути любитель трюков на BMX выполняет различные кульбиты, заезжая на стены домов или перепрыгивая через ограждения.
- Правительство вносит в Госдуму законопроект, позволяющий полицейским вскрывать машины в случае угрозы жизни людей.
- 12 мая скончался доцент кафедры факультетской педиатрии КГМУ, кандидат медицинских наук, заслуженный врач РТ Ильгизар Зиатдинов. Он ушел из жизни в возрасте 78 лет.
- На горячую линию бизнес-омбудсмена РТ поступают обращения от предпринимателей из других регионов. Получить консультации или разъяснения специалистов команды уполномоченного хотят бизнесмены Башкирии, Самарской, Ульяновской и Нижегородской областей.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым