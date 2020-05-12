В РКБ запустили платную услугу по выездному тестированию на коронавирус
В Татарстане руководство Республиканской клинической больницы запустило внебюджетную услугу. Теперь врачи РКБ на платной основе могут провести тестирование с выездом на предприятие.
«Для организованных категорий граждан, работающих на предприятиях, тестирование на коронавирус проводится на договорной основе», — сообщает пресс-служба РКБ.
Отмечается, что для лечащихся по ОМС граждан в больнице тестирование проводится бесплатно.
Ранее сообщалось, что в России количество тестов на коронавирус будет увеличено вдвое. К концу мая Минздрав намерен тестировать по 300 тысяч человек в сутки.ОбществоМедицина Татарстан
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