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В РКБ запустили платную услугу по выездному тестированию на коронавирус

22:19, 12.05.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В РКБ запустили платную услугу по выездному тестированию на коронавирус
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Татарстане руководство Республиканской клинической больницы запустило внебюджетную услугу. Теперь врачи РКБ на платной основе могут провести тестирование с выездом на предприятие.

«Для организованных категорий граждан, работающих на предприятиях, тестирование на коронавирус проводится на договорной основе», — сообщает пресс-служба РКБ.

Отмечается, что для лечащихся по ОМС граждан в больнице тестирование проводится бесплатно.

Ранее сообщалось, что в России количество тестов на коронавирус будет увеличено вдвое. К концу мая Минздрав намерен тестировать по 300 тысяч человек в сутки.

ОбществоМедицина Татарстан
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