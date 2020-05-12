В Казани сняли ролик о курьере-каскадере, доставляющем еду

В Казани сняли короткий ролик о том, как курьер-каскадер «Яндекс.Еды» доставляет заказы катаясь по городу. По пути любитель трюков на BMX выполняет различные кульбиты, заезжая на стены домов или перепрыгивая через ограждения.

Интересно, что доставщик еды стала одной из самых героических профессий в период пандемии коронавируса. Добровольцы ежедневно сталкиваются с огромным количеством заказчиков и рискуют заразиться гораздо больше обычных граждан.

Напомним, в самом начале режима самоизоляции президент Татарстана Рустам Минниханов пообщался с курьерами. Он подчеркнул, что работники службы доставки сегодня находятся «на передовой» в борьбе с болезнью.