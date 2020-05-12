В Казани скончался заслуженный врач Татарстана Ильгизар Зиатдинов
Во вторник, 12 мая скончался доцент кафедры факультетской педиатрии КГМУ, кандидат медицинских наук, Заслуженный врач РТ Ильгизар Зиатдинов. Он ушел из жизни в возрасте 78 лет.
«ветлая память об Ильгизаре Галимзяновиче сохранится в наших сердцах, а его имя — в истории татарстанского здравоохранения», — говорится в сообщении пресс-службы Минздрава РТ.
Ильгизар Зиатдинов родился 18 апреля 1942 года в Сабинском районе, в деревне Большие Нырсцы. Окончил педиатрический факультет Казанского медицинского института.
Сын Ильгизара Галимзяновича Айрат Зиатдинов возглавляет Детскую республиканскую клиническую больницу РТ. Является депутатом Госсовета РТ.ОбществоМедицина Татарстан
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