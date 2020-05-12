Премьер-министр Татарстана: «Я ношу маску и перчатки и вас, коллеги, призываю к этому»

Глава правительства Татарстана Алексей Песошин провел совещание по вопросам санитарно-эпидемиологической ситуации со всеми муниципальными районами, министерствами и ведомствами. Он рассказал об изменениях, касающихся отмены обязательной самоизоляции.

Премьер-министр РТ подчеркнул, в республике отменяются СМС-пропуска, режим самоизоляции для граждан теперь носит рекомендательный характер. Но все санитарные требования остаются обязательными. Особенно ношение масок и перчаток в общественных местах.

«Я ношу маску и перчатки и вас, коллеги, призываю к этому. Вы первый пример соблюдения этих правил на местах!» — приводит слова Песошина пресс-служба президента РТ.

По словам Песошина, соблюдение гражданами масочного режима будет контролироваться мобильными группами, в которые войдут сотрудники полиции и Росгвардии, а также представители исполкомов на уровне местных властей.

Напомним, что о переходе Татарстана к новому этапу ослабления карантинных мер стало известно вчера. В республике разрешили свободный выход на улицу. Однако рекомендовано не покидать дома без особой надобности. Ношение масок и перчаток стало обязательным.