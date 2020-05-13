Предприниматели из соседних регионов обращаются к бизнес-омбудсмену Татарстана за разъяснениями и консультациями

На горячую линию бизнес-омбудсмена РТ поступают обращения от предпринимателей из других регионов. Получить консультации или разъяснения специалистов команды уполномоченного хотят бизнесмены Башкирии, Самарской, Ульяновской и Нижегородской областей.

9 мая юристы аппарата бизнес-омбудсмена Татарстана проконсультировали руководство одного из московских предприятий, которым банк без объяснения причин отказал в выдаче зарплатного кредита, передает пресс-служба уполномоченного при президенте РТ по защите прав предпринимателей Фарида Абдулганиева.

Часто предприниматели просят разработать новые блок-схемы, публикуемые командой бизнес-омбудсмена в телеграмм-канале «Деловорот». Также их интересуют видеокомментарии юриста Филиппа Зарубина, управляющего партнера компании «Зарубин и Партнеры».

Меньше чем за два месяца горячая линия приняла более 7,5 тысячи обращений от предпринимателей. 80% из них касаются разъяснения порядка возобновления работы предпринимателей. Еще примерно 10% — жалобы на действия должностных лиц контрольно-надзорных органов, 3% — предложения по облегчению положения предпринимателей и еще 7% — вопросы, не касающиеся предпринимательской деятельности.