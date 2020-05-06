Власти не отказываются от строительства трассы Москва — Казань

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью «Ведомостям» рассказал о судьбе платной трассы Москва — Казань.

По его словам, на данный момент есть решение строить на концессионной основе первый участок Москва — Владимир и обход Казани, переговоры об этом уже идут.

«Первые деньги должны быть выделены в этом году», — отметил Силуанов.

Ранее строящуюся магистраль М-12 Москва — Казань внесли в федеральный перечень автомобильных дорог. Уже сообщалось, что дорогу могут построить раньше срока. Предположительно, на этот проект придется потратить более 700 млрд рублей.