Власти не отказываются от строительства трассы Москва — Казань
Министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью «Ведомостям» рассказал о судьбе платной трассы Москва — Казань.
По его словам, на данный момент есть решение строить на концессионной основе первый участок Москва — Владимир и обход Казани, переговоры об этом уже идут.
«Первые деньги должны быть выделены в этом году», — отметил Силуанов.
Ранее строящуюся магистраль М-12 Москва — Казань внесли в федеральный перечень автомобильных дорог. Уже сообщалось, что дорогу могут построить раньше срока. Предположительно, на этот проект придется потратить более 700 млрд рублей.ОбществоВласть Татарстан
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