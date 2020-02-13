Трассу Москва — Казань могут построить раньше срока

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Госкомпания «Автодор» может построить трассу М-12 Москва — Казань гораздо раньше намеченных сроков.



«С учетом высокого интереса частных инвесторов к проекту М-12 мы рассматриваем возможность завершить его раньше 2027 года за счет привлечения внебюджетных средств», — заявил председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко (цитата по ТАСС).

Ране сообщалось, что смена состава правительства России не приведет к кардинальным изменениям в проекте строительства трассы Москва — Казань. Ожидается, что дорогу начнут строить в 2020 году, полностью ее построят к 2027 году. На нее потратят 730 млрд рублей.

Счетная палата сообщила, что перенос сроков строительства дороги Москва — Нижний Новгород — Казань с 2021—2024 годов на 2021—2027 годы приведет к удорожанию проекта.