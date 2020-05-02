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Строящуюся трассу Москва — Казань внесли в перечень автомобильных дорог федерального значения

08:49, 02.05.2020
Строящуюся трассу Москва — Казань внесли в перечень автомобильных дорог федерального значения

Строящуюся магистраль М12 «Москва — Казань» внесли в федеральный перечень автомобильных дорог. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно постановлению кабинета министров, трасса М-12 «строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва — Нижний Новгород — Казань» внесена в перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значения.

Ранее платную трассу Москва — Казань предложили назвать «Иван Грозный» и «Золотая Орда».

Общество Татарстан
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