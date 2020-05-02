Строящуюся трассу Москва — Казань внесли в перечень автомобильных дорог федерального значения
Строящуюся магистраль М12 «Москва — Казань» внесли в федеральный перечень автомобильных дорог. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно постановлению кабинета министров, трасса М-12 «строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва — Нижний Новгород — Казань» внесена в перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значения.
Ранее платную трассу Москва — Казань предложили назвать «Иван Грозный» и «Золотая Орда».
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