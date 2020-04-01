Легионеры «Рубина» покинули Россию на время карантина

Иностранные футболисты «Рубина» покинули Россию на время карантина, сообщил главный тренер казанского клуба Леонид Слуцкий. По словам тренера, они тренируются дома в индивидуальном режиме.

«Никто не знает, как переживать эту ситуацию. Она впервые для человечества в последнюю сотню лет. Не понимаешь, как работать с командой. Команда находится дома. Иностранцы улетели, они тренируются по индивидуальным программам, поддерживая форму. Никто не понимает, будет ли возобновлен чемпионат, пока много вопросов, на которые никто не знает ответов», — сказал Слуцкий в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, РФС приостановил проведение всех чемпионатов России по футболу предварительно до 10 апреля. Однако срок может быть продлен на неопределенное время. Некоторые клубы уже отправили своих футболистов в отпуск до 1 мая. До этого сообщалось, что футболисты «Рубина» приступили к индивидуальным тренировкам на базе клуба в Казани.

Ранее в Татарстане ввели режим полной самоизоляции без указания срока выхода из карантина. Нарушителей будут выявлять сотрудники Роспотребнадзора и полицейские.

Жителям Татарстана разрешается покидать жилища в случае угрозы жизни и здоровью, для совершения покупок в ближайшем магазине или аптеке, для выгула собаки на расстоянии не более 100 метров от места проживания или выноса мусора.