«Рубин» приступил к тренировкам на базе в Казани

Футболисты «Рубина» приступили к индивидуальным тренировкам на базе клуба в Казани после выхода из пятидневного отпуска из-за коронавируса, сообщает пресс-служба казанцев.

Тренировочный процесс будет состоять из восстановительных процедур, работы на поле и в тренажерном зале. При этом команда придерживается постановления Кабинета Министров РТ, ограничивающее численность участников мероприятий.

Ожидается, что футболисты продолжат работу в таком режиме до дальнейших указаний властей и руководства Российского футбольного союза (РФС).

Ранее тренерский штаб, игроки, а также персонал «Рубина» прошел тест на коронавирус, который дал отрицательный результат у всех сдавших анализы.

Напомним, РФС принял решение приостановить проведение чемпионатов России по футболу до 10 апреля из-за угрозы распространения коронавируса.