Главное к утру: «Тантана» без зрителей, эскизы Сада рыбака и новое производство в Нижнекамске
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 27 марта.
- Церемония вручения театральной премии Минкультуры Татарстана «Тантана» («Триумф») — 2020 впервые пройдет без зрителей и в режиме онлайн в соответствии с особым режимом, принятым в республике. Победителей конкурса объявят завтра, в Международный день театра, на большой сцене Камаловского театра. Трансляция церемонии награждения начнется в 19.00, посмотреть ее можно будет на YouTube-канале учреждения.
- В Набережных Челнах на улице Моторной произошел выброс веществ, из-за которых снег окрасился в желтый цвет. Как установили экологи, желтоватый налет на снеге возник из-за попадания в воздух химического вещества — шестивалентного хрома. Площадь загрязнения составила 12,5 тыс. кв. м.
- Творческая группа при мэрии Казани опубликовала эскизы проекта благоустройства Сада рыбака (Адмиралтейского сада) в Кировском районе города. Так, в проекте предусмотрели реставрацию фонтана и восстановление статуи рыбака. Помимо этого, в парке планируется поставить элементы, соответствующие стилистике места.
- В Нижнекамске появится производство электроприводов для систем вентиляции и дымоудаления. Проект одобрили сегодня на совещании по рассмотрению заявок о деятельности на ТОСЭР «Набережные Челны», «Нижнекамск», «Чистополь». Данное производство еще не имеет аналогов в России. На заводе планируется собирать 14 видов приводов, разработчики уже провели все испытания.
- Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что клинические испытания вакцины от коронавируса начнутся не раньше, чем через 5—6 месяцев. Он уточнил, что первые доклинические исследования уже начинаются. Разработкой вакцины занимаются не только государственные, но и частные фармацевтические организации.
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