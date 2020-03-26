В Нижнекамске появится производство электроприводов для систем вентиляции

В Нижнекамске появится производство электроприводов для систем вентиляции и дымоудаления. Проект одобрили сегодня на совещании по рассмотрению заявок о деятельности на ТОСЭР «Набережные Челны», «Нижнекамск», «Чистополь».

Данное производство еще не имеет аналогов в России. На заводе планируется собирать 14 видов приводов, разработчики уже провели все испытания. На предприятии будут работать более 100 человек, средняя зарплата здесь составит 45 тысяч рублей в месяц. На полную мощность производство выйдет в 2024 году.

Помимо этого, компания «Айрон индастри компани» представила планы по производству строительных металлоконструкций и трубных узлов. Инвесторы намерены запустить производство уже в этом году, а выйти на полную мощность — к 2024-му.

Всего было представлено пять инвестпроектов: два из Нижнекамска, два из Чистополя, один из Набережных Челнов. По итогам совещания все проекты получили одобрение, передает пресс-служба Нижнекамского района.

