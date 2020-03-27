В Татарстане вручение театральной премии «Тантана» впервые пройдет без зрителей

Фото: realnoevremya.ru Ринат Назметдинов

Церемония вручения театральной премии Минкультуры Татарстана «Тантана» («Триумф») — 2020 впервые пройдет без зрителей и в режиме онлайн, в соответствии с особым режимом, принятым в республике.

Победителей конкурса объявят завтра, в Международный день театра, на большой сцене Камаловского театра. Трансляция церемонии награждения начнется в 19:00, посмотреть ее можно будет на ютуб-канале учреждения.

Ранее сообщалось, что литературный музей Тукая в Казани запустил онлайн-экскурсии для всех желающих.

