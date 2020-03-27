Из-за выброса хрома снег в Челнах окрасился в желтый цвет

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

В Набережных Челнах на улице Моторной произошел выброс веществ, из-за которых снег окрасился в желтый цвет.

Как установили экологи, желтоватый налет на снеге возник из-за попадания в воздух химического вещества — шестивалентного хрома. Площадь загрязнения составила 12,5 тыс. кв. м.

Предварительной причиной специалисты назвали аварийный выброс с участка хромирования, на предприятии не сработала установка по улавливанию и очистке загрязняющих веществ.

В санитарно-защитной зоне, где обнаружены пятна, экологи провели замеры атмосферного воздуха, однако никаких превышений не обнаружили. Результаты анализа снежного покрова и почвы будут известны позже.

В отношении предприятия возбуждено административное расследование по ст. 8.1 «Несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов», ст. 8.21 «Нарушение правил охраны атмосферного воздуха», ст. 8.6 КоАП РФ «Порча земель», передает пресс-служба Минэкологии РТ.

Ранее сообщалось, что ООО «Казанское производственное объединение» выплатило штраф в размере 1,2 млн рублей за загрязнение окружающей среды и игнорирование исполнения административного наказания.

