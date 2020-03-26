Названы сроки начала клинических испытаний вакцины от коронавируса

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что клинические испытания вакцины от коронавируса начнутся не раньше, чем через 5-6 месяцев.

Он уточнил, что первые доклинические исследования уже начинаются.

Разработкой вакцины занимаются не только государственные, но и частные фармацевтические организаций, заявил Мурашко в интервью Первому каналу.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор РФ начал испытывать вакцину против коронавируса нового типа.

