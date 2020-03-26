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Названы сроки начала клинических испытаний вакцины от коронавируса

23:04, 26.03.2020 Сюжет:  Коронавирус COVID-19
Названы сроки начала клинических испытаний вакцины от коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что клинические испытания вакцины от коронавируса начнутся не раньше, чем через 5-6 месяцев.

Он уточнил, что первые доклинические исследования уже начинаются.

Разработкой вакцины занимаются не только государственные, но и частные фармацевтические организаций, заявил Мурашко в интервью Первому каналу.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор РФ начал испытывать вакцину против коронавируса нового типа.

ОбществоМедицина
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