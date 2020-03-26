Названы сроки начала клинических испытаний вакцины от коронавируса
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что клинические испытания вакцины от коронавируса начнутся не раньше, чем через 5-6 месяцев.
Он уточнил, что первые доклинические исследования уже начинаются.
Разработкой вакцины занимаются не только государственные, но и частные фармацевтические организаций, заявил Мурашко в интервью Первому каналу.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор РФ начал испытывать вакцину против коронавируса нового типа.
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