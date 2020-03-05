Итоги дня: сход вагонов в Юдино, списание долгов ОПК, концепция развития исторического центра Казани
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 5 марта.
- Сегодня в восточном парке железнодорожной станции Юдино Горьковской железной дороги произошел сход шести порожних вагонов грузового поезда. Выяснилось, что в результате бокового столкновения двух грузовых составов (порожних) на 7-м пути железнодорожной станции «Юдино» произошел сход колесных пар двух вагонов. Еще три вагона находятся под углом 45 градусов. Пострадавших и погибших нет, сумма ущерба устанавливается. Приволжское следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводит проверку после схода шести вагонов.
- Министр образования и науки РТ Рафис Бурганов поддержал уволенного учителя труда из Азнакаево, который пришел на урок в состоянии алкогольного опьянения. Он записал обращение, в котором порекомендовал вернуть провинившегося учителя в школу. Рафис Бурганов подчеркнул, что не оправдывает действий учителя, однако в век информации учителя оказываются наиболее уязвимыми.
- Возможный эффект от принятия концепции развития исторического поселения Казани озвучили сегодня на заседании в исполкоме города. После одобрения концепции, работа над которой уже вступила в завершающую фазу, будет решена проблема управления застройкой в историческом центре, в частности, будут внесены изменения в правовые документы. Будет облегчен порядок согласования проектов. Также концепция предполагает насыщение жизнью исторической части Казани. Центр будет лучше обеспечен общественным транспортом, плюс акцент будет сделан на пешеходное, а не на автомобильное движение. Также появятся новые точки городской активности. Подробности — в материале «Реального времени».
- Гендиректор АО «Судостроительная корпорация «Ак Барс», депутат Госсовета Татарстана Ренат Мистахов сегодня лично приехал на коллегию Минпромторга РТ. Напомним, накануне вечером суд в Москве отказался поместить его под арест в рамках уголовного дела о взятке. По сообщениям СМИ, ему вменяли два эпизода взяточничества на 65 млн рублей, однако Мистахов не признал вину. В разговоре с корреспондентом «Реального времени» он отказался комментировать уголовное дело.
- Исполком Казани разрешил ООО «Факел» использовать земельный участок на улице Карла Маркса под жилую застройку. Указанный участок занимает часть территории, на которой раньше находился военный госпиталь.
- Российским предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) спишут около 375 млрд рублей долгов, еще столько же реструктурируют под 3% годовых, об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов на коллегии Минпромторга Татарстана. «Это очень серьезная мера, которая позволит освободиться от огромных платежей банкирам, высвободить средства для собственного развития», — отметил он.
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