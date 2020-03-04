Суд отказался арестовывать гендиректора судостроительной корпорации «Ак Барс» по делу о взятках

Хамовнический суд Москвы отказался удовлетворить ходатайство следствия об аресте гендиректора АО «Судостроительная корпорация «Ак Барс», депутата Госсовета Татарстана Рената Мистахова, обвиняемого в даче двух взяток в размере 65 млн рублей.

Суду не было представлено «достаточной совокупности сведений, свидетельствующих о причастности Мистахова к совершению преступлений», следует из судебного постановления.

Сам Мистахов попросил суд «не кошмарить бизнес», а также заявил, что на днях у него ожидается подписание крупного контракта, стоимость которого составляет более 100 млрд рублей. Свою вину он не признал и на всех стадиях следствия отрицал передачу взяток, передает ТАСС.



«Я возглавляю большой коллектив — 17 предприятий. Прошу вас не избирать мне меру пресечения, связанную с заключением, пострадает бизнес. Вину не признаю и готов доказать [невиновность], так как на сегодня я человек честный. Зачем мне давать деньги, когда у меня низкая рентабельность», — обратился Мистахов к суду.

Помимо этого, он попросил избрать более мягкую меру пресечения — залог в размере до 5 млн рублей, запрет определенных действий или вовсе отказать следствию.

Ранее сообщалось о задержании гендиректора судостроительной корпорации «Ак Барс». Позднее СМИ сообщили, что Мистахову вменили дачу двух взяток на общую сумму в 65 млн рублей.