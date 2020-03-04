СКР попросил арестовать гендиректора судостроительной корпорации «Ак Барс» Рената Мистахова

Следком направил ходатайство об аресте гендиректора судостроительной корпорации «Ак Барс» Рената Мистахова в Хамовнический суд Москвы. Правоохранители подозревают его в даче особо крупной взятки.

«В Хамовнический суд Москвы поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мистахова Рената Искандеровича, обвиняемого в совершении преступления по ч. 5 ст. 291 УК РФ («Дача взятки в особо крупном размере»)», — цитирует ТАСС представителя суда.

Напомним, что Мистахов отучился в Российском государственном открытом техническом университете путей сообщения, который он окончил в 1999 году. Девять лет трудился в РЖД.

С 2009 года он занял пост гендиректора ОАО «Зеленодольский судостроительный завод им. А.М. Горького». СК «Ак Барс» возглавил в 2018 году.

Уже второй срок является депутатом Госсовета РТ. Первый раз избрался в 2014 году. Второй раз — в 2019-м.

