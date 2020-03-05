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Эксперты рассказали о том, как изменится центр Казани с новой концепцией развития

12:30, 05.03.2020
Эксперты рассказали о том, как изменится центр Казани с новой концепцией развития
Фото: «Реальное время»

Возможный эффект от принятия Концепции развития исторического поселения Казани озвучили сегодня на заседании в исполкоме города. В мероприятии участвовали главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина, помощник президента РТ Олеся Балтусова и ряд других экспертов.

Так, после одобрения концепции, работа над которой уже вступила в завершающую фазу, будет решена проблема управления застройкой в историческом центре, в частности, будут внесены изменения в правовые документы. Будет облегчен порядок согласования проектов. Также концепция предполагает насыщение жизнью исторической части Казани.

Центр будет лучше обеспечен общественным транспортом, плюс акцент будет сделан на пешеходное, а не на автомобильное движение, рассказали участники встречи.

Появятся новые точки городской активности: культурный центр «Забулачье», деловой район «Закабанье». Вместе с тем планируется возвращение функции транспортного узла вокзалу, выход к Волге и возвращение функциональной активности Гостиному двору.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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