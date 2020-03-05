«Очередь не стоит»: министр образования РТ записал видео в поддержку уволенного за пьянство трудовика

Фото: кадр видео Минобразования РТ

Министр образования и науки РТ Рафис Бурганов поддержал уволенного учителя труда из Азнакаево, который пришел на урок в состоянии алкогольного опьянения. Он записал обращение, в котором порекомендовал вернуть провинившегося учителя в школу.

Рафис Бурганов подчеркнул, что не оправдывает действий учителя, однако в век информации учителя оказываются наиболее уязвимыми.

«Мы все живые люди, мы живем не просто в каком-то обществе. Это большая, не всегда дружная семья, и ее надо вести не год-два, а как минимум 11 лет. И поэтому в этой семье может происходить разное. Давайте вспомним, сколько ошибок простили нам наши учителя, и кем бы мы стали, если бы не были прощены в том или ином случае», — сказал министр.

Бурганов отметил, что у данного трудовика «руки растут из правильного места», а «очередь на эту должность не стоит», что непременно скажется прежде всего на детях, которые останутся без учителя. В завершение он добавил, что порекомендовал вернуть учителя на работу.

«Для меня, как для министра, как для руководителя отрасли, очень важно обеспечить защищенность людей, которые в этой отрасли работают. Они очень ранимы, это творческие люди, которые отдают себя полностью для того, чтобы сделать из своих учеников личности, которые двигают нашу татарстанскую, российскую, да и мировую экономику, культуру и искусство. Поэтому я порекомендовал разобраться в ситуации и принять решение по дальнейшему трудоустройству нашего с вами коллеги», — сказал Бурганов.

Напомним, что в соцсетях появилось видео с пьяным учителем труда в одной из школ Татарстана. Мужчина напился до такого состояния, что скатился с парты. Позже руководство школы сообщило, что учитель был уволен. Ученики азнакаевской школы №7 и их родители поддержали учителя труда Радика Гарипова. В соцсетях начали думать, «как помочь человеку, ведь его золотые руки нужны и школе, и городу, и нашим детям», и обращаться к директору школы с просьбой восстановить Гарипова на работе.

