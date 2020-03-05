Российским предприятиям ОПК спишут 375 млрд рублей долгов

Российским предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) спишут около 375 млрд рублей долгов, еще столько же реструктурируют под 3% годовых, об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов на коллегии Минпромторга Татарстана.

«Я вам назову здесь несколько цифр: 750 миллиардов рублей будет реструктурировано для предприятий ОПК. Из них половина практически будет списана, остальные — будут проведены реструктуризации на 15 лет под 3% годовых. Это очень серьезная мера, которая позволит освободиться от огромных платежей банкирам, высвободить средства для собственного развития», — передает его слова корреспондент «Реального времени».

Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, что вопрос с долгами оборонных предприятий решен. СМИ со ссылкой на источники в администрации президента сообщили, что закрытый указ был подписан Путиным в первой половине января. Согласно ему, предполагается, что примерно 450 млрд рублей будет списано, а по оставшимся долгам правительство будет субсидировать процентную ставку, чтобы предприятие могло погасить основное тело долга в течение 10—15 лет.



Напомним, в июле прошлого года вице-премьер Юрий Борисов призвал снизить долговую нагрузку предприятий оборонно-промышленного комплекса, кредитный портфель которых превышает 2 трлн рублей.

Тогда Борисов обратил внимание на то, что промышленные предприятия «живут впроголодь», обслуживая финансовые институты и уже не в состоянии выплатить кредиты. Вице-премьер предложил списать предприятиям ОПК 600—700 млрд рублей долгов. В декабре он заявлял, что «объем «токсичных» долгов, по подсчету Минпромторга, — около 750 млрд рублей».

