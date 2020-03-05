В МЧС Татарстана рассказали подробности схода вагонов с рельсов в Юдино

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В Казани на станции «Юдино» с рельсов сошли шесть грузовых вагонов. В результате происшествия погибших и пострадавших нет.

Сообщение о сходе вагонов поступило в экстренные службы в 16.47.

Выяснилось, что в результате бокового столкновения двух грузовых составов (порожних) на 7-м пути железнодорожной станции «Юдино» произошел сход колесных пар двух вагонов. Еще три вагона находятся под углом 45 градусов.

Задержки движения пассажирских поездов нет. На место направлен восстановительный поезд станции «Юдино», сообщили в пресс-службе МЧС по РТ.

Напомним, Приволжское следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводит проверку после схода шести вагонов на станции Юдино (восточный парк).

