Главное за выходные: маткапитал на эскроу, программа двойных дипломов и болельщик «Ак Барса», ставший звездой
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей прошедших выходных на утро понедельника, 17 февраля.
- Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства РФ о порядке направления средств маткапитала на жилье. Теперь семьи смогут переводить эти деньги на эскроу-счета.
«В частности, для обеспечения обязательств застройщика перед участниками долевого строительства предусмотрено использование счета эскроу. Подписанным постановлением в Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий устанавливается возможность направления таких средств на счет эскроу», — сообщает пресс-служба правительства РФ.
- Глава Минземимущества Татарстана Фаниль Аглиуллин отчитался, что на начало 2020 года в республике долги по аренде муниципального имущества и земельных участков достигли 393 млн рублей. При этом больше половины суммы приходится на Казань.
На республиканском совещании чиновник доложил, что 346 млн составляют долги за земельные участки. Размер задолженности по аренде имущества достиг 47 млн рублей.
- В минувшем году вознаграждения членам правления ПАО «Татнефть» возросли в два раза по сравнению с 2018 годом. Как следует из ежеквартального отчета компании, сумма вознаграждений достигла 214,8 млн рублей. Выплаты совету директоров в прошлом году также выросли в два раза — до 231,2 млн рублей.
- На матче с «Авангардом» в трансляцию ненадолго попал болельщик с небольшим листом бумаги, на котором было написано «Ак Барс» и нарисовано сердечко. Накануне, в ходе матча казанского хоккейного клуба со «Спартаком» на трибунах вывесили многометровый баннер с фотографией этого болельщика.
На сидениях в фанатском секторе также положили небольшие баннеры, повторяющие надпись на той бумажке (это оказался электронный билет на матч). Судя по фотографиям в официальном «Инстаграме» клуба, тот болельщик (в комментариях назвали его имя — Артем Мифтахов) тоже пришел на матч и был очень рад свалившейся на него славе.
- Конкурсный управляющий ООО «Симург», владеющего зданием одноименного ресторана в Старо-Татарской слободе, вновь выставил это здание на продажу. Торги по этому зданию начались сегодня.
Однако если ранее, в начале 2019 года, это здание оценивалось в 137 млн рублей, то год спустя здание выставлено на торги по начальной цене в 168 млн рублей. Возможно, это связано с тем, что в лот входит и оборудование ресторана, в частности кухонная техника и мебель. Здание при этом является историческим памятником.
- Казанский государственный архитектурно-строительный университет заплатит Университету Восточного Лондона около 6,2 млн рублей за разработку и реализацию программ двойных дипломов.
Как следует из документации, КГАСУ совместно с Университетом Восточного Лондона разработали и реализуют несколько программ двойных дипломов по направлениям «Архитектура», «Гражданское строительство», «Производственный менеджмент».
Казанский вуз выступает заказчиком и платит лондонскому. В свою очередь КГАСУ собирает со студентов по 75 тысяч фунтов на оплату услуг.
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