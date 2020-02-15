Мишустин разрешил направлять маткапитал на эскроу-счета

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства РФ о порядке направления средств маткапитала на жилье. Теперь семьи смогут переводить эти деньги на эскроу-счета.

«В частности, для обеспечения обязательств застройщика перед участниками долевого строительства предусмотрено использование счета эскроу. Подписанным постановлением в Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий устанавливается возможность направления таких средств на счет эскроу», — сообщает пресс-служба правительства РФ.

Напомним, что в прошлом году долевое строительство было переведено на проектное финансирование, когда деньги дольщиков направляются на специальные эскроу-счета, а застройщик возводит жилье за счет банковских кредитов.

В январе президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил изменить порядок предоставления материнского капитала. В частности, он предложил выдавать деньги уже при рождении первого ребенка, увеличить выплаты и прочее.