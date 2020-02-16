Стоимость исторического здания «Симурга» в Казани на торгах возросла до 168 млн рублей
Конкурсный управляющий ООО «Симург», владеющего зданием одноименного ресторана в Старо-Татарской слободе, вновь выставил это здание на продажу. Торги по этому зданию начались сегодня.
Однако если ранее, в начале 2019 года, это здание оценивалось в 137 млн рублей, то год спустя здание выставлено на торги по начальной цене в 168 млн рублей. Возможно, это связано с тем, что в лот входит и оборудование ресторана, в частности кухонная техника и мебель.
Здание при этом является историческим памятником.
Напомним, что «Симург» был обанкрочен по заявлению владельца компании Самата Хакимова (с 2018 года также являющегося банкротом). Вокруг этого здания сейчас ведется судебная тяжба.Недвижимость Татарстан
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