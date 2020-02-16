Стоимость исторического здания «Симурга» в Казани на торгах возросла до 168 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «Симург», владеющего зданием одноименного ресторана в Старо-Татарской слободе, вновь выставил это здание на продажу. Торги по этому зданию начались сегодня.

Однако если ранее, в начале 2019 года, это здание оценивалось в 137 млн рублей, то год спустя здание выставлено на торги по начальной цене в 168 млн рублей. Возможно, это связано с тем, что в лот входит и оборудование ресторана, в частности кухонная техника и мебель.

Здание при этом является историческим памятником.

Напомним, что «Симург» был обанкрочен по заявлению владельца компании Самата Хакимова (с 2018 года также являющегося банкротом). Вокруг этого здания сейчас ведется судебная тяжба.