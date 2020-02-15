«Татнефть» в 2019 году удвоила выплаты правлению и совету директоров

В минувшем году вознаграждения членам правления ПАО «Татнефть» возросли в два раза по сравнению с 2018 годом. Как следует из ежеквартального отчета компании, сумма вознаграждений достигла 214,8 млн рублей.

Выплаты совету директоров в прошлом году также выросли в два раза — до 231,2 млн рублей.

Рост выплат обусловлен значительным увеличением премий: для совета директоров они суммарно увеличились в 4,5 раза, до 98,95 млн рублей, а для членов правления — в 2,5 раза, до 122,3 млн рублей. Об этой причине роста также напрямую заявляется в отчете.