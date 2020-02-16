Болельщик с листочком «Я люблю «Ак Барс» стал героем матча со «Спартаком» и соцсетей

На матче с «Авангардом» в трансляцию ненадолго попал болельщик с небольшим листом бумаги, на котором было написано «Ак Барс» и нарисовано сердечко. Накануне, в ходе матча казанского хоккейного клуба со «Спартаком» на трибунах вывесили многометровый баннер с фотографией этого болельщика.

На сидениях в фанатском секторе также положили небольшие баннеры, повторяющие надпись на той бумажке (это оказался электронный билет на матч). Судя по фотографиям в официальном «Инстаграме» клуба, тот болельщик (в комментариях назвали его имя — Артем Мифтахов) тоже пришел на матч и был очень рад свалившейся на него славе.

Сегодня утром история начала набирать популярность в казанских соцсетях. «Мужчины делают валентинки не женам, а «Ак Барсу», — пишут в комментариях пользователи.

Подобный стиль одобрили как болельщики казанского клуба, так и команды-соперника.

Напомним, «Ак Барс» одержал победу над «Спартаком» со счетом 4:1.