КГАСУ заплатит за программу двойных дипломов с Университетом Восточного Лондона более 6 млн рублей

Казанский государственный архитектурно-строительный университет заплатит Университету Восточного Лондона около 6,2 млн рублей за разработку и реализацию программ двойных дипломов.

Как следует из документации, КГАСУ совместно с Университетом Восточного Лондона разработали и реализуют несколько программ двойных дипломов по направлениям «Архитектура», «Гражданское строительство», «Производственный менеджмент».

Казанский вуз выступает заказчиком и платит лондонскому. В свою очередь КГАСУ собирает со студентов по 75 тысяч фунтов на оплату услуг.