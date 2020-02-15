В Татарстане долги за аренду муниципального имущества и земли составили почти 400 млн рублей

Глава Минземимущества Татарстана Фаниль Аглиуллин отчитался, что на начало 2020 года в республике долги по аренде муниципального имущества и земельных участков достигла 393 млн рублей. При этом больше половины суммы приходится на Казань.

На республиканском совещании чиновник доложил, что 346 млн составляют долги за земельные участки. Размер задолженности по аренде имущества достиг 47 млн рублей.

За минувший год в Казани задолженность сократилась на 4,9 млн рублей, сообщает пресс-служба президента РТ.

На Набережные Челны приходится 13% общей задолженности. При этом долга по аренде имущества в городе сократились более чем в два раза. Но по земельным участкам сумма выросла на 30%.

Министр земельных и имущественных отношений Республики Татарстан сообщил, что за 2019 год задолженность возросла в 23 муниципальных районах. В то же время 16 муниципальных районов добились снижения задолженности по аренде муниципального имущества и земельных участков.

Напомним, что Аглиуллин был назначен министром земельных и имущественных отношений Татарстана в сентябре 2019 года.