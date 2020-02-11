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Главное к утру: бескабинный беспилотный КАМАЗ, обсуждение Сада рыбака и тендер на отлов собак

07:00, 11.02.2020
Главное к утру: бескабинный беспилотный КАМАЗ, обсуждение Сада рыбака и тендер на отлов собак

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за прошедшую ночь:

  • 19 февраля в Казани в бывшем ДК машиностроителей пройдет общественное обсуждение концепции благоустройства Сада рыбака в Адмиралтейской слободе, работы запланированы на этот год.

    В парке планируется организовать зоны активного отдыха и прогулок, место для проведения крупных мероприятий, обустроить спортивные площадки и установить арт-объекты. Концепцию благоустройства Сада рыбака разработала группа архитекторов при мэрии Казани.
    • Челнинское ПАО «КАМАЗ» запатентовало бескабинный беспилотный грузовик с электрическим мотором. Его изображения появились на сайте Федерального института промышленной собственности.
      Машина напоминает прицеп с низким дорожным просветом. У электрокара имеется передняя и задняя светотехника, бамперы с площадками под регистрационные знаки, а также вентиляционные решетки в кузове.
    • Жители Набережных Челнов выложили в соцсетях видеозаписи очередей, которые скопились на остановках общественного транспорта после того, как город вернул КАМАЗу 190 лизинговых автобусов. Город вернулся к системе работы общественного транспорта 2014 года, движение стали обеспечивать маршрутки. На одной из записей видно, как днем на остановке КамПИ горожане пытаются попасть в переполненный автобус небольшой вместимости.
    • Власти Елабужского района объявили тендер на оказание услуг по отлову и содержанию собак без владельцев. Начальная цена госзакупки составляет 1,05 млн рублей. Согласно техническому заданию, за год планируется отловить 264 собаки. В контракте отмечается, что собак должны доставлять в приюты, где их продержат 21 день и стерилизуют. В дальнейшем стерилизованных собак должны отпустить в естественную среду обитания. Умерщвлять планируется только животных с неизлечимыми болезнями или тяжелыми травмами.
    Общество Татарстан
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