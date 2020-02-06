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Власти Челнов вернутся к системе работы транспорта 2014 года

12:29, 06.02.2020
Власти Челнов вернутся к системе работы транспорта 2014 года

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев прокомментировал ситуацию с возвратом 190 лизинговых автобусов НЕФАЗ «Лизинговой компании «КАМАЗ». По его словам, город вернется к системе работы общественного транспорта 2014 года.

«Ситуация общеизвестная. Есть договоренности между руководством города и КАМАЗа. Все они сегодня перешли в область практических дел. Николай Иванович (Тятюшкин, руководитель ООО «Пассажирские перевозки», депутат горсовета, — прим. ред.) тоже в этом процессе участвует в части решения вопроса по освободившимся маршрутам. Никаких больших неудобств граждане не почувствуют, мы вернемся к схеме 2014 года. У нас есть определенные планы по большим автобусам. Мы дальше, когда эту схему определим, обязательно о ней депутатам городского совета доложим», — передает слова Магдеева Chelny-biz.ru.

Напомним, что ранее мэрия Набережных Челнов приняла решение вернуть все 190 лизинговых автобусов КАМАЗу. Власти Челнов пообещали не допустить транспортного коллапса.

Общество Татарстан
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