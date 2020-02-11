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В Казани пройдет обсуждение благоустройства Сада рыбака в Адмиралтейской слободе

00:32, 11.02.2020
В Казани пройдет обсуждение благоустройства Сада рыбака в Адмиралтейской слободе
Фото: kzn.ru

19 февраля в Казани в бывшем ДК машиностроителей пройдет общественное обсуждение концепции благоустройства Сада рыбака в Адмиралтейской слободе, работы запланированы на этот год.

В парке планируется организовать зоны активного отдыха и прогулок, место для проведения крупных мероприятий, обустроить спортивные площадки и установить арт-объекты. Концепцию благоустройства Сада рыбака разработала группа архитекторов при мэрии Казани.

Общественное обсуждение пройдет по адресу: ул. Мало-Московская в 19:00, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Ранее в храме-часовне в Адмиралтейской слободе завершился первый этап реставрации.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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