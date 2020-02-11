В Казани пройдет обсуждение благоустройства Сада рыбака в Адмиралтейской слободе

19 февраля в Казани в бывшем ДК машиностроителей пройдет общественное обсуждение концепции благоустройства Сада рыбака в Адмиралтейской слободе, работы запланированы на этот год.



В парке планируется организовать зоны активного отдыха и прогулок, место для проведения крупных мероприятий, обустроить спортивные площадки и установить арт-объекты. Концепцию благоустройства Сада рыбака разработала группа архитекторов при мэрии Казани.

Общественное обсуждение пройдет по адресу: ул. Мало-Московская в 19:00, сообщает пресс-служба мэрии Казани.



Ранее в храме-часовне в Адмиралтейской слободе завершился первый этап реставрации.