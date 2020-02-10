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КАМАЗ запатентовал бескабинный электромобиль

22:33, 10.02.2020
КАМАЗ запатентовал бескабинный электромобиль
Фото: realnoevremya.ru / Тимур Рахматуллин

Челнинское ПАО «КАМАЗ» запатентовало бескабинный беспилотный грузовик с электрическим мотором. Его изображения появились на сайте Федерального института промышленной собственности, внимание на это обратили «Известия».

Машина напоминает прицеп с низким дорожным просветом. У электрокара имеется передняя и задняя светотехника, бамперы с площадками под регистрационные знаки, а также вентиляционные решетки в кузове.

Напомним, в ноябре прошлого года КАМАЗ совместно с группой компаний «Цифра» и Назарбаев Университетом (Казахстан) заявили о завершении проекта над созданием беспилотного грузовика-робота.

ПромышленностьМашиностроение Татарстан
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