Жители Челнов показали очереди, скопившиеся на остановках после перехода к маршруткам

Фото: скриншот видео instagram.com

Жители Набережных Челнов выложили в соцсетях видеозаписи очередей, которые скопились на остановках общественного транспорта после того, как город вернул КАМАЗу 190 лизинговых автобусов. Город вернулся к системе работы общественного транспорта 2014 года, движение стали обеспечивать маршрутки.

На одной из записей видно, как днем на остановке КамПИ горожане пытаются попасть в переполненный автобус небольшой вместимости.

— А вот и результаты отмены больших автобусов, сесть в маршрутку утром невозможно! — подписали авторы видео.

— Маршрутки — это *** [полный ужас]... обожаю Казань за отсутствие этого ужасного транспорта, — прокомментировал видео один из пользователей

Напомним, власти Челнов пообещали не допустить транспортного коллапса в связи с возвратом больших автобусов лизингодателю.

