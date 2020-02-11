Жители Челнов показали очереди, скопившиеся на остановках после перехода к маршруткам
Жители Набережных Челнов выложили в соцсетях видеозаписи очередей, которые скопились на остановках общественного транспорта после того, как город вернул КАМАЗу 190 лизинговых автобусов. Город вернулся к системе работы общественного транспорта 2014 года, движение стали обеспечивать маршрутки.
На одной из записей видно, как днем на остановке КамПИ горожане пытаются попасть в переполненный автобус небольшой вместимости.
— А вот и результаты отмены больших автобусов, сесть в маршрутку утром невозможно! — подписали авторы видео.
— Маршрутки — это *** [полный ужас]... обожаю Казань за отсутствие этого ужасного транспорта, — прокомментировал видео один из пользователей
Напомним, власти Челнов пообещали не допустить транспортного коллапса в связи с возвратом больших автобусов лизингодателю.
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