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В Елабуге потратят миллион рублей на отлов бездомных собак, которых передадут в приюты

02:41, 11.02.2020
В Елабуге потратят миллион рублей на отлов бездомных собак, которых передадут в приюты
Фото: Олег Тихонов

Власти Елабужского района объявили тендер на оказание услуг по отлову и содержанию собак без владельцев. Начальная цена госзакупки составляет 1,05 млн рублей.

Согласно техническому заданию, за год планируется отловить 264 собаки. В контракте отмечается, что собак должны доставлять в приюты, где их продержат 21 день и стерилизуют. В дальнейшем стерилизованных собак должны отпустить в естественную среду обитания. Умерщвлять планируется только животных с неизлечимыми болезнями или тяжелыми травмами.

Напомним, около года назад в Татарстане разгорелся скандал в связи с исполнением контрактов на отлов и умерщвление беспризорных собак препаратом «Адилин» — правоохранительные органы возбудили ряд дел о жестоком обращении с животными.

Общество Татарстан
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