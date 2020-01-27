Главное за выходные: новый глава Минстроя в Татарстане, смерть протоиерея Чаплина и легенды НБА
«Реальное время» подводит итоги прошедших выходных и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей.
- В Татарстане разрешилась кадровая интрига, вызванная переходом уже экс-главы Минстроя Татарстана Ирека Файзуллина на работу в федеральное правительство. Нового министра строительства республики президент Татарстана Рустам Минниханов представил в минувшую субботу на еженедельном совещании — им стал глава Казанского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» РТ Фарит Ханифов.
- Тем временем вице-премьер России, а некогда также глава Минстроя Татарстана и вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин заявил, что реновацию жилья, подобную московской, необходимо провести по всей стране.
- В это воскресенье стало известно о смерти настоятеля московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот, протоиерея Всеволод Чаплина. Ему было 51 год. До 2015 года Чаплин занимал пост председателя Синодального отдела по взаимодействию церкви и общества и был одной из наиболее медийных личностей в РПЦ. Кроме того, Чаплин вел авторскую колонку в интернет-газете «Реальное время».
- Также вечером воскресенья стало известно о гибели легендарного игрока клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Кобе Брайанта — он находился в вертолете, который потерпел крушение в Калифорнии. Позже стало известно, что на борту воздушного судна вместе с Брайантом находилась его 13-летняя дочь.
- Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что бывший премьер-министр Дмитрий Медведев самостоятельно принял решение об отставке правительства и пошел на этот шаг после того, как Владимир Путин поставил новые задачи в ходе послания Федеральному собранию.
- Российские фигуристки заняли весь пьедестал почета на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце. Отметим, что все фигуристки работают с тренером Этери Тутберидзе, которая также тренирует олимпийскую чемпионку Алину Загитову.
- В Татарстане назвали лауреатов премии «Студент года РТ — 2019». Победителем в номинации «Гран-при» стал студент Казанского федерального университета Камолиддин Бобохонов, он получил возможность пройти обучение в любом университете мира. Награду ему вручал президент Татарстана Рустам Минниханов.
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