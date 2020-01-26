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Песков объяснил решение правительства об отставке

18:33, 26.01.2020
Песков объяснил решение правительства об отставке
Фото: flickr.com

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что бывший премьер-министр Дмитрий Медведев самостоятельно принял решение об отставке правительства и пошел на этот шаг после того, как Владимир Путин поставил новые задачи в ходе послания Федеральному собранию.

«Правительство посчитало своим долгом уйти в отставку, дабы дать президенту карт-бланш на достижение целей национального развития», — рассказал Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Ранее опрошенные «Реальным временем» политологи оценили новый состав российского кабмина. В новом правительстве России почти нет министров из прежней команды Дмитрия Медведева. Зато в новом кабмине есть те, кто так или иначе связан с Татарстаном. Например, назначенный вице-премьером Марат Хуснуллин — зам Сергея Собянина и бывший куратор татарстанских строек. Или новый министр культуры — Ольга Любимова, правнучка актера Василия Качалова, начинавшего свою карьеру в Казани.

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