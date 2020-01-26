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Косторная выиграла чемпионат Европы, Щербакова — 2-я, Трусова — 3-я

09:45, 26.01.2020
Косторная выиграла чемпионат Европы, Щербакова — 2-я, Трусова — 3-я
Фото: isu.org

Российские фигуристки заняли весь пьедестал почета на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце.

Победу по итогам двух соревновательных дней одержала Алена Косторная, набравшая 240,81 баллов. Второй стала Анна щербакова, уступившая своей соотечественнице чуть более 3 баллов. Третье место осталось за Александрой Трусовой (225,34).

Отметим, что все трое фигуристок работают с тренером Этери Тутберидзе, которая также тренирует олимпийскую чемпионку Алину Загитову.

Подробнее о прошедшем чемпионате Европы можете почитать в материале «Реального времени».

Итоговое положение

1. Алена Косторная (Россия) — 240,81

2. Анна Щербакова (Россия) — 237,76

3. Александра Трусова (Россия) — 225,34

4. Алексия Паганини (Швейцария) — 192,88

5. Эмми Пелтонен (Финляндия) — 181,79

СпортФигурное катание
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