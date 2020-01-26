Косторная выиграла чемпионат Европы, Щербакова — 2-я, Трусова — 3-я

Российские фигуристки заняли весь пьедестал почета на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце.

Победу по итогам двух соревновательных дней одержала Алена Косторная, набравшая 240,81 баллов. Второй стала Анна щербакова, уступившая своей соотечественнице чуть более 3 баллов. Третье место осталось за Александрой Трусовой (225,34).

Отметим, что все трое фигуристок работают с тренером Этери Тутберидзе, которая также тренирует олимпийскую чемпионку Алину Загитову.

Подробнее о прошедшем чемпионате Европы можете почитать в материале «Реального времени».

Итоговое положение



1. Алена Косторная (Россия) — 240,81



2. Анна Щербакова (Россия) — 237,76



3. Александра Трусова (Россия) — 225,34



4. Алексия Паганини (Швейцария) — 192,88



5. Эмми Пелтонен (Финляндия) — 181,79