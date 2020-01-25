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Марат Хуснуллин заявил о необходимости всероссийской реновации жилья

13:08, 25.01.2020
Марат Хуснуллин заявил о необходимости всероссийской реновации жилья

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что реновацию жилья необходимо развивать по всей стране.

Хуснуллин уверен, что начать необходимо с крупных городов.

«Я считаю, что этот проект развивать необходимо для страны. Пока можем начать отрабатывать его на крупных городах, потому что реновация — это же огромные деньги, изменение уклада жизни. Не получится просто вот так его [проект] взять и начать. Его надо взвесить, оценить», — сказал он в интервью программе «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым на телеканале «Россия-1".

Напомним, ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин стал вице-премьером нового правительства России.

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