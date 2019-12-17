Шамсутдинова признали потерпевшим в деле о неуставных отношениях в части

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Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, который расстрелял восемь своих сослуживцев в Забайкальском крае, признан потерпевшим в деле о неуставных отношениях, сообщил его адвокат Руслан Нагиев на своей странице в Facebook.

«Сегодня можно сказать, что наша версия о неуставных взаимоотношениях в части, где служил Шамсутдинов, подтверждается, в том числе тем, что в настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 335 УК РФ (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими). По данному делу Шамсутдинов Рамиль и еще несколько солдат признаны потерпевшими», — написал он.

Нагиев также рассказал, что «парень держится молодцом, не падает духом», а также благодарит всех тех, кто беспокоится и переживает за него.

Ранее Читинский гарнизонный военный суд продлил арест Шамсутдинова до 25 апреля 2020 года.



Напомним, что 25 октября Шамсутдинов, находясь в карауле, открыл огонь по своим сослуживцам. Он убил восьмерых человек, среди которых были двое офицеров, двое контрактников и четверо солдатов-срочников. Сам военнослужащий объяснил стрельбу дедовщиной и угрозами изнасилования. Эти показания в Минобороны отрицают, но следователи возбудили уголовное дело о неуставных отношениях в части.

Шамсутдинов родом из Тюменской области. Позже стало известно, что в армию он призвался из Татарстана.