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Расстрелявшего сослуживцев солдата оставили под арестом до апреля

12:59, 16.12.2019
Расстрелявшего сослуживцев солдата оставили под арестом до апреля
Фото: скриншот

Читинский гарнизонный военный суд продлил арест срочника Рамиля Шамсутдинова, который убил восьмерых сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае.

Он останется в СИЗО до 25 апреля 2020 года, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда.

Напомним, что 25 октября Шамсутдинов, находясь в карауле, открыл огонь по своим сослуживцам. Он убил восьмерых человек, среди которых были двое офицеров, двое контрактников и четверо солдатов-срочников. Сам военнослужащий объяснил стрельбу дедовщиной и угрозами изнасилования. Эти показания в Минобороны отрицают, но следователи возбудили уголовное дело о неуставных отношениях в части.

Шамсутдинов родом из Тюменской области. Позже стало известно, что в армию он призвался из Татарстана.

Происшествия Татарстан
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