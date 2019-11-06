Минобороны назвало ложью показания Шамсутдинова, расстрелявшего солдат в Забайкалье

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Министерство обороны России прокомментировало показания солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего солдат в Забайкалье, которые опубликовало один из Telegram-каналов.

«Распространенная одним из Telegram-каналов информация, описывающая языком клише 90-х годов прошлого века порядки, якобы существовавшие в воинской части в Забайкалье, — является абсолютной ложью», — приводит сообщение ведомства «Лента.ру».

В министерстве также заявили, что «цитаты на тюремном жаргоне с упоминанием наиболее грязных аспектов внутрикамерных отношений заключенных, которые якобы могли существовать среди военнослужащих воинской части, — не первая попытка исказить реальную картину обстановки, предшествующую трагедии».

Ранее Baza опубликовала показания Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего восемь человек в военной части в Забайкалье. Согласно ним, солдата-срочника постоянно били и угрожали ему изнасилованием.

«В тот день (когда произошла стрельба) они пообещали меня опустить. Так и сказали, предупредили, что типа изнасилуют. Лейтенант в тот день мне сказал, что все, понимаешь, после караула — все будет. Всех молодых других до меня уже опускали, я знаю. А в этот вечер, значит, моя очередь, мне деваться некуда было, что мне делать?», — якобы сказал Шамсутдинов, подчеркнув, что при задержании его «очень сильно били».