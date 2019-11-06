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Происшествия

Минобороны назвало ложью показания Шамсутдинова, расстрелявшего солдат в Забайкалье

18:53, 06.11.2019 8
Минобороны назвало ложью показания Шамсутдинова, расстрелявшего солдат в Забайкалье
Фото: скриншот

Министерство обороны России прокомментировало показания солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего солдат в Забайкалье, которые опубликовало один из Telegram-каналов.

«Распространенная одним из Telegram-каналов информация, описывающая языком клише 90-х годов прошлого века порядки, якобы существовавшие в воинской части в Забайкалье, — является абсолютной ложью», — приводит сообщение ведомства «Лента.ру».

В министерстве также заявили, что «цитаты на тюремном жаргоне с упоминанием наиболее грязных аспектов внутрикамерных отношений заключенных, которые якобы могли существовать среди военнослужащих воинской части, — не первая попытка исказить реальную картину обстановки, предшествующую трагедии».

Ранее Baza опубликовала показания Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего восемь человек в военной части в Забайкалье. Согласно ним, солдата-срочника постоянно били и угрожали ему изнасилованием.

«В тот день (когда произошла стрельба) они пообещали меня опустить. Так и сказали, предупредили, что типа изнасилуют. Лейтенант в тот день мне сказал, что все, понимаешь, после караула — все будет. Всех молодых других до меня уже опускали, я знаю. А в этот вечер, значит, моя очередь, мне деваться некуда было, что мне делать?», — якобы сказал Шамсутдинов, подчеркнув, что при задержании его «очень сильно били».

Происшествия
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комментарии 8

комментарии

  • Анонимно 06 ноя
    никаких сомнений в правоте Министерства обороны нашей Родины...
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  • Анонимно 06 ноя
    а что такое случилось, что его решили "опустить"? да еще и предупредили перед караулом (боем)... чудесны дела твои , господи!
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  • Анонимно 06 ноя
    А пока, положа одну руку на сердце, а другую на лоб, каждый должен ответить на вопрос, кому он верит больше — Минобороны или Шамсутдинову...
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    Анонимно 06 ноя
    никому
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    Анонимно 06 ноя
    и кому же ?
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    Анонимно 10:59
    Минобороны и Путину.
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  • Анонимно 06 ноя
    Посадить нафиг,защитника...А то всё якобы его ожидало в будущем насилие и т.д Фактов избиения нет и остального.Сейчас в армии построже чем в лихие годы
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  • Анонимно 07:56
    Для них и дедовщина - это ложь и вбросы.
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